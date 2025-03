Neuberger Altbürgermeister als digitaler Pionier

Eine Selbstverständlichkeit in unserer hochtechnologisierten Welt? Das möchte man meinen. Aber diese digitalen Katasterpläne sind längst nicht flächendeckend vorhanden. Tatsächlich gibt es in einigen Gemeinden in diesem Bereich noch großen Aufholbedarf.

Nicht so in Neuberg im Bezirk Güssing. Dort hat der frühere Bürgermeister und Vermessungstechniker Otto Nagl in seiner Freizeit einen digitalen Leitungskataster erstellt – und gilt somit nicht nur deshalb in der Gemeinde als das "Maß aller Dinge". Sein Werk sichert die Neuberger Infrastruktur im Boden für die kommenden Generationen und ist Fundament für den wohl präzisesten Leitungskataster des Burgenlands.