Heu-Überschuss im Seewinkel: Bauern suchen Abnehmer

Gelebter Naturschutz im Bezirk Neusiedl am See: Bei einem Koordinierungstreffen der Interessensgemeinschaften der Grundeigentümer (IGs) tauschten sich deren Vertreter mit der Burgenländischen Einrichtung zur Realisierung Technischer Agrarprojekte (BERTA) und der Landwirtschaftskammer Burgenland über aktuelle und künftige Projekte aus.

Gemeinsam betreuen die Organisationen über 14.470 Hektar ökologisch wertvolle Flächen – vom Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel über den Golser Kanal bis zur Parndorfer Platte und dem Heideboden. Ziel ist es, durch gezielte Bewirtschaftung von Äckern und Wiesen den Lebensraum für seltene Tier- und Pflanzenarten wie Ährenmaus, Feldhamster, Ziesel oder gefährdete Vogelarten zu erhalten. Für 2025 konnte laut den Initiatoren ein wichtiger Erfolg erzielt werden: Nach langjährigen Bemühungen gelang es, zusätzliche Flächen in den Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel einzubringen.

„Durch die gemeinsame Verhandlung für alle Grundeigentümer konnte wesentlich mehr erreicht werden“, erklärte Franz Traudtner, Obmann der IG Hansag. Zu viel Heu auf den Flächen Ein weiteres Thema war der Heuüberschuss auf den Schutzflächen. Aufgrund der feuchten Witterung fiel die Ernte heuer besonders groß aus. Matthias Preisinger von BERTA erklärte: „Es bräuchte mehr Tiere zur Verwertung vor Ort. Wir können aber gerne auch größere Mengen an Interessierte weitergeben.“