Burgenland

Nächtlicher Brand in Neufeld: Carport und Auto Raub der Flammen

Die Einsatzkräfte waren in der Nacht auf Samstag in Neufeld an der Leitha mit einem Brand beschäftigt.
21.03.2026, 10:59

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Das Carport und ein Pkw standen in Vollbrand

Ein Feuer hat in der Nacht auf Samstag für einen Großeinsatz der Feuerwehr im Bezirk Eisenstadt-Umgebung gesorgt. Gegen 1.30 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Neufeld und Steinbrunn zu einem vermeintlichen Gebäudebrand alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass ein rund 50 Quadratmeter großes Carport in Vollbrand stand.

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Atemschutz

Nicht nur die Holzkonstruktion brannte lichterloh. Auch ein darunter abgestellter Pkw stand in Flammen. Der Brand konnte unter Einsatz von Atemschutz gelöscht werden, berichtete die Feuerwehr am Samstag. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Neufeld und Steinbrunn. Zusätzlich unterstützte die Drohne Nord der Feuerwehr Rust die Einsatzkräfte. Insgesamt waren rund 45 Feuerwehrmitglieder mit sechs Fahrzeugen vor Ort.

Eisenstadt
kurier.at, paw  | 

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