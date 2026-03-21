Nächtlicher Brand in Neufeld: Carport und Auto Raub der Flammen

Ein Feuer hat in der Nacht auf Samstag für einen Großeinsatz der Feuerwehr im Bezirk Eisenstadt-Umgebung gesorgt. Gegen 1.30 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Neufeld und Steinbrunn zu einem vermeintlichen Gebäudebrand alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass ein rund 50 Quadratmeter großes Carport in Vollbrand stand.