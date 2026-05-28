Welche neuen Attraktionen am Neusiedler See kommen könnten

Die Wirtschaftskammer Burgenland will das touristische Angebot rund um den Neusiedler See weiterentwickeln und hat dafür im Zuge des Projekts "Nachhaltige Nutzung Neusiedler See" gemeinsam mit Experten und regionalen Akteuren einen Maßnahmenkatalog erarbeitet. Attraktive Ergänzungen wären etwa Kanu- und Kajakfahren sowie Stege durch den Schilfgürtel, erläuterte Projektleiter Franz Perner am Donnerstag.

Kanu und Kajak statt Boot?

Kanu- und Kajakfahren hätten den Vorteil, dass sie auch bei niedrigem Wasserstand möglich seien. Außerdem könnten dabei die Schilfkanäle befahren werden, deren Wiederherstellung sich positiv auf die Zirkulation und damit auch auf den Wasserstand auswirken würde, hieß es. Die Errichtung von Stegen durch den Schilfgürtel könnte zu einer besseren Verbindung der Gemeinden beitragen.

Gleichzeitig könnten auch Beobachtungsinseln und Aussichtsplattformen entstehen. Zur Verkehrsanbindung sei die Schaffung alternativer Mobilitätsformen wie Shuttlebusse, Pferdekutschen oder Bummelzug notwendig.