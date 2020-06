Nach Vandalenakten: Western-Park-Chef gibt auf

Hinzu kommt, dass der Park aufgrund von Hochwasserbestimmungen auf ein nahe gelegenes Grundstück – ebenfalls an der Leitha – verlegt werden hätte sollen. Der Gemeinderat habe einer Verlegung bereits zugestimmt, berichtet Pöschl. „Aber nach vielen Ankündigungen, dass eine Zerstörung immer wieder passieren könnte und mehrere Tausende Euro in die Neugestaltung, in Vermessungen und in die Umwidmung gesteckt werden müssten, mag ich nicht mehr“, sagt er. Die Umwidmung habe sich in die Länge gezogen, weil nicht genau geklärt werden konnte, wie die neue Flächenwidmung lauten müsste, erzählt der Parkbetreiber. „Zwei Gemeinderatsbeschlüsse – beide positiv – sind in der Zeit notwendig gewesen. Beschwerden von der Jägerschaft und den Anrainern lagen ebenfalls vor.“