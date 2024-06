Nach Unwetter: Bischof Zsifkovics und Caritas besuchten Südburgenland

Der Eisenstädter Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics und die burgenländische Caritas-Direktorin Melanie Balaskovics haben am Freitag die vom Hochwasser betroffene Gemeinde Wiesfleck (Bezirk Oberwart) besucht.

"Danke an alle Einsatzkräfte und Freiwilligen, die am Wochenende unermüdlich als Ersthelfer im Einsatz waren. Durch euer beherztes und schnelles Eingreifen konnten Menschen aus den Fluten gerettet und noch größerer Schaden verhindert werden", so Zsifkovics.