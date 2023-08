Nach Tod von Kind in Therme im Burgenland: Prozess gegen Vater

Dem Vater wird vorgeworfen, dass er als Aufsichtsperson die gebotene Aufmerksamkeit und Sorgfalt grob fahrlässig außer Acht gelassen hat, was zum Ertrinken des Kindes führte. Ein Badegast war auf das im Wasser treibende Mädchen aufmerksam geworden.

Prozess am Dienstag

Trotz erster Hilfe und Reanimationsmaßnahmen starb es später in der Klinik Donaustadt in Wien. Der Prozess am Landesgericht Eisenstadt beginnt am Dienstag und 10.30 Uhr und ist für zwei Stunden anberaumt.