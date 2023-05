Murenabgang im Burgenland: Pendler warteten vergeblich auf Ersatzverkehr

Zugegeben - dass die ÖBB von einem Murenabgang im flachsten Bundesland Österreichs möglicherweise überrascht werden, ist verständlich. Auf der Strecke zwischen Bruck an der Leitha und Parndorf kam es wegen der Unwetter am Dienstag nun aber genau zu so einer Situation. Was viele Pendler aber gar nicht einsehen, ist die schlechte Organisation des Schienenersatzverkehrs.

Bus blieb nicht stehen

"Ich fahre jeden Tag vom Bahnhof Parndorf Ort nach Wien. Heute Früh hieß es, wegen des Unwetters gibt es einen Schienenersatzverkehr. Der kam aber einfach nicht", sagt Judith Kammerhofer dem KURIER. Das Problem war offenbar, dass der Ersatzverkehr nur den anderen Bahnhof in Parndorf anfuhr. "Der ist aber viel kleiner und ohne Park & Ride-Platz. Dort fahren sehr viel weniger Fahrgäste weg als von Parndorf Ort." Kammerhofer erzählt, dass die meisten Pendler am Dienstag schließlich auf selbst organisierte Fahrgemeinschaften "umsteigen" mussten.