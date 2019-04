Mit Machete zur Schlägerei: 22 Monate Haft für Burgenländer

Seinem Bruder "helfen", der in Oberwart in eine Schlägerei verwickelt war, wollte ein Südburgenländer im vergangenen Dezember und rückte mit einer Machete an. Damit verletzte er zwei Menschen und saß deshalb am Dienstag im Landesgericht Eisenstadt wegen versuchter schwerer Körperverletzung und Gefährdung der körperlichen Sicherheit auf der Anklagebank. Das rechtskräftige Urteil: 22 Monate bedingt.

Mit ihm standen der 33-jährige Bruder sowie ein 28-jähriger gebürtiger Tschetschene vor Gericht. Beide mussten sich wegen Körperverletzung verantworten.

Der Erstangeklagte, vertreten von Rudolf Mayer, war in der Vergangenheit bereits neunmal vor Gericht gestanden, großteils wegen einschlägiger Delikte wie leichte Körperverletzung und gefährliche Drohung. Vor zehn Jahren habe er sich aber von seinem damaligen Freundeskreis getrennt und arbeite seit neun Jahren bei derselben Firma, beteuerte der Südburgenländer, der sich schuldig bekannte.

Am fraglichen Tag, dem 9. Dezember 2018, war es zunächst in einem Lokal und danach im Freien zwischen mehreren Personen zu einer Auseinandersetzung gekommen. "Der Bruder hat mich angerufen", erzählte der 40-Jährige. Er habe ihn am Telefon schlecht verstanden. "Dann hat er gesagt: Ich habe ein paar ins Gesicht gekriegt." Daraufhin habe er sich ins Auto gesetzt und sei losgefahren. Wozu er die Machete brauche, wollte Einzelrichterin Doris Halper-Praunias wissen. Um Äste abzuschlagen, wenn er mit dem Firmenwagen unterwegs sei, antwortete der Beschuldigte.