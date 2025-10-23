Tödlicher Arbeitsunfall

44-Jähriger stirbt beim Verladen eines Minibaggers

Mann wollte Gerät auf Lastwagen hieven und wurde dabei erdrückt, der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt.
23.10.25, 08:42
Beim Verladen eines Minibaggers hat am Mittwochabend ein 44-Jähriger in Steinbach (Bezirk Oberpullendorf) tödliche Verletzungen erlitten.

Der Mann wollte das Gerät gegen 20 Uhr auf einen Lastwagen verladen, dürfte dabei aber von der Baggerschaufel erdrückt worden sein, hieß es aus der Landespolizeidirektion Burgenland.

Weitere Personen waren bei dem Unfall nicht anwesend. Der genaue Hergang wird noch ermittelt. Es wurde daher auch eine Obduktion angeordnet.

Oberpullendorf
