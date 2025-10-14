Neue Stimme für Unternehmerinnen: Michaela Steindl übernimmt

In Eisenstadt wurde die Bilanzbuchhalterin Michaela Steindl aus Kleinhöflein zur neuen Landesvorsitzenden von Frau in der Wirtschaft Burgenland gewählt. Die 36-Jährige , zweifache Mutter und Sprecherin der Berufsgruppe Buchhaltungsberufe , ist seit 2019 selbstständig tätig.

„Ich freue mich sehr über das mir entgegengebrachte Vertrauen“, sagt Steindl. „Als Landesvorsitzende werde ich mich engagiert und zielstrebig den Bedürfnissen und Anliegen der Unternehmerinnen im Burgenland widmen.“

Ihre Vorgängerin Petra Schumich hatte die Funktion während der Corona-Krise übernommen und Projekte wie das Netzwerk „Netz der Region“ vorangetrieben. Steindl würdigt ihre Arbeit: „Petra Schumich hat in schwierigen Zeiten viel erreicht und ein starkes Fundament für die Zukunft gelegt.“