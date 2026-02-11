Burgenland: Neues zweites Standbein für die Landesverwaltung

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Das Land Burgenland hat Mattersburg als zweites Standbein der Landesverwaltung etabliert. Seit 1. Jänner 2026 sind im Kulturzentrum Mattersburg das Burgenländische Landesarchiv, die Landesbibliothek und die neu geschaffene Landeskundliche Forschungsstelle organisatorisch zusammengeführt. Ergänzt wird dieser Schwerpunkt durch die Ansiedelung von Teilen der Kulturabteilung, teilte das Land am Mittwoch mit.

"Ziel war es von Beginn an, Landeskompetenzen zu dezentralisieren und bestehende Infrastruktur sinnvoll zu nutzen. Mattersburg ist heute ein wichtiger Standort für Verwaltung und Forschung und damit ein stabiles zweites Standbein der Landesverwaltung", erklärte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) in der Aussendung.