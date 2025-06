Neuer Bürgermeister Öhler muss sich rasch ums Budget kümmern

Eine Erklärung für den klaren Wahlsieg hat Martin Öhler auch am Tag nach der Bürgermeisterwahl in St. Andrä am Zicksee nicht parat. Er sei mit keinen besonderen Erwartungen ins Rennen gegangen und nun einfach „heilfroh“ über den Ausgang, sagt der 36-jährige Landwirt am Montag zum KURIER.

Obwohl am Sonntag drei Kandidaten um das Bürgermeisteramt in der Seewinkelgemeinde gerittert haben, konnte sich Öhler mit 53,3 Prozent der Stimmen gleich im ersten Wahlgang durchsetzen.