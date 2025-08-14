Zwei Pkw kollidierten im Südburgenland: Ein Mensch gestorben
Fünf Schwerverletzte und ein Insasse sind leicht verletzt.
Bei einem Verkehrsunfall auf dem Autobahnzubringer bei Markt Allhau (Bezirk Oberwart) ist am Donnerstagabend ein Mensch gestorben.
Fünf weitere wurden schwer verletzt und eine Person erlitt leichte Verletzungen. Laut Landessicherheitszentrale Burgenland sind zwei Pkw miteinander kollidiert. Genauere Informationen zum Unfallhergang lagen noch nicht vor.
Die Schwerverletzten wurden in Spitäler nach Wien und Graz gebracht. Unter anderem waren drei Notarzthelikopter und zwei Notarzt- sowie sieben Rettungswägen im Einsatz.
