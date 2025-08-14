Zwei Pkw kollidierten im Südburgenland: Ein Mensch gestorben

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Autobahnzubringer bei Markt Allhau (Bezirk Oberwart) ist am Donnerstagabend ein Mensch gestorben.

Fünf weitere wurden schwer verletzt und eine Person erlitt leichte Verletzungen. Laut Landessicherheitszentrale Burgenland sind zwei Pkw miteinander kollidiert. Genauere Informationen zum Unfallhergang lagen noch nicht vor.