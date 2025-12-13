Mann nach Verkehrsunfall im Burgenland gestorben

Nach einem Verkehrsunfall auf der B16 zwischen Wulkaprodersdorf und Großhöflein ( Bezirk Eisenstadt-Umgebung) vom Freitag ist ein Mann ums Leben gekommen.

Der 81-jährige Mann war laut Landessicherheitszentrale infolge der Kollision zweier Fahrzeuge mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus gebracht worden.

Zwei weitere Personen erlitten leichte Blessuren und wurden ins Krankenhaus nach Eisenstadt transportiert.