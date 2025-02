Warum es beim Heimlichwirt im Burgenland unheimlich gut schmeckt

Heinrich missfiel jedoch Heinrichs älterer Schwester, weshalb diese aus dem Bruder kurzerhand einen Peter machte und der Heinrich quasi über Nacht aus dem täglichen Leben verschwand. So lange, bis die Wahrheit Jahre später in der Schule ans Licht kam. „Als ich dort als Heinrich geoutet wurde, bin ich zu meinem Spitznamen gekommen – aus Heinrich wurde Heimlich.“ Und Jahrzehnte später aus einer Pizzeria in Gols der Heimlichwirt .

Der 1980 in Ulm zur Welt gekommene und heute als Peter H. Müller bekannte Chef, Chefkoch, Chefsommelier und Chefkellner eines Wirtshauses im burgenländischen Gols heißt in Wahrheit gar nicht Peter. „Getauft wurde ich Heinrich, benannt nach dem Großonkel“, erzählt der dreifache Studienabbrecher (Anglistik, Amerikanistik und Volkskunde), zweifache deutsche Sommelier des Jahres (Jungsommelier 2012, Falstaff-Sommelier 2014) und einfache Vater.

Ehe wir aber Platz nehmen in dem so stimmigen Wirtshaus mit dem so wortgewandt-witzigen Wirten, kurz zum Werdegang des immer noch Peter oder Heimlich, aber selten Heinrich gerufenen Heinrich. Zwischen 2006 und 2014 arbeitete der in den mit deutschen Michelin-Sternen geadelten Restaurants Landgasthof Adler und Schlosshotel Lerbach, zuletzt als Chefsommelier. „Und als das Restaurant im Schloss geschlossen wurde, sind meine Frau Carmen und ich im Frühjahr 2015 ins Burgenland, das mir dank vieler Weinreisen nicht fremd war.“

Hier angekommen, dockte Heimlich im großartigen Taubenkobel in Schützen an, „ehe ich ab 2018 als kochender Sommelier zusätzliches Leben in die Güter befreundeter Winzer gebracht und dort mein kulinarisches Unwesen getrieben hab.“ Und dann, am 6. März 2020, war es so weit und der Traum von der Selbstständigkeit mit der Eröffnung des Heimlichwirt endgültig erfüllt. Dass eine Woche später der erste Lockdown Land und Leuten und vor allem Wirtinnen und Wirten in die Suppen spuckte, ist eine andere Geschichte. „Und dass es uns heute noch gibt, umso erfreulicher“, sagt Heimlich, als Koch übrigens Autodidakt.

Wo, wann, was, warum Wo

Neustiftgasse 3, 7122 Gols, Tel.: 0660/6664260, heimlichwirt.com. Was & wie viel

Täglich wechselnde Mittagsgerichte (ein Fleischgericht, ein vegetarisches) kosten inkl. Salat 15 bis 19 Euro, die stets vorrätige Bratwurst kostet 15. Das Abendmenü (sechs Gänge) beläuft sich exkl. Weinbegleitung auf knapp 70. Zusätzlich gibt‘s kalte Platte, Gemüsesalat und einen Eintopf. Nur Barzahlung. Warum

Weil der Heimlichwirt ein exzellenter und sehr kreativer Koch, das Wirtshaus ein sehr heimeliges und der Hausherr gelernter Sommelier ist, in dessen Keller fast 400 verschiedene Weine lagern und auf die Gäste warten. Im KURIER freizeit.aufgetischt-Gasthausguide unter den Top 10 im Burgenland (erhältlich im KURIER-Club).

Und hier sitzen wir nun. Beim Heimlichwirt. Betritt man das Lokal, steht man gleich mitten in der Küche, eine Wohnküche quasi mit ein paar Tischen und ein paar weiteren im ersten Stock. Heimlich und zwei Getreue, Komplizen nennt er sie, kümmern sich um alles. Ums Kochen, Anrichten, Einschenken, Servieren, Abservieren und Abkassieren. „Mehr Personal kann ich mir nicht leisten, ich hab nicht einmal einen Abwäscher. Und darum bitte ich die Gäste auch, nach einem Gang das Besteck zu behalten. Bei uns ist es also erwünscht, den Knigge an der Garderobe abzugeben und die Messer abzuschlecken.“ Das Geheimnis der Wurst Was die Küche betrifft, gestaltet sich die Sache so: mittags zwei täglich wechselnde Gerichte, ein vegetarisches, eines mit Fleisch. Keine Vorspeise, kein Dessert, Salat schon. „Und unsere Bratwurst mit Zwiebelschmelz, Salzgurke und gerösteten Erdäpfeln, die gibt es immer“, sagt Heimlich und betont, dass beim Heimlichwirt nahezu alles selbst produziert wird. Die Nudeln etwa, das Brot sowieso, auch der Senf oder eben die Bratwurst. Und hinter, respektive in dieser, versteckt sich ein kleines Geheimnis: Auf 30 Kilo Brät kommen drei Kilo fermentiertes Sauerkraut. „Das teilt sich im Geschmack zwar nicht mit, macht die Bratwurst aber unsagbar saftig.“