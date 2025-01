Den Auftakt machen die Neos Donnerstagnachmittag vor dem Landhaus in Eisenstadt und die FPÖ auf der Burg Lockenhaus am Abend im Beisein der Salzburger Landeshauptmann-Stellvertreterin Marlene Svazek.

Der Wahlkampf für die burgenländische Landtagswahl am 19. Jänner geht ins Finale. Am Donnerstag und Freitag finden noch die Abschlussveranstaltungen der Parteien statt.

Nach den NEOS und der FPÖ veranstalten am Freitag SPÖ und ÖVP Pressetermine. Die Roten laden zu einer Abschluss-Pressekonferenz mit der gesamten Landesparteispitze in ein Eisenstädter Gasthaus, die Türkisen starten das Wahlkampffinale vor dem Landhaus.

Der Wahlkampf war kurz, offiziell starteten die meisten der Parteien erst zu Jahresbeginn mit ihrer Wahlwerbung. Am vergangenen Freitag waren die Wählerinnen und Wähler bereits aufgerufen, den vorgezogenen Wahltag zu nutzen und ab Donnerstag geht es bereits auf die Zielgerade.

Die Grünen sind auch noch in der Fußgängerzone der Landeshauptstadt unterwegs, um Wähler zu überzeugen. Sie bekommen Unterstützung von Bundesparteichef und Vizekanzler Werner Kogler. Als letztes kündigte Geza Molnar mit seiner Liste Hausverstand noch einen Abschluss am Samstagvormittag im Eisenstädter Einkaufszentrum an.