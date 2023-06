Landesrechnungshof: „Nicht einmal Hauch politischer Einflussnahme“

Mit Wenk selbst gibt es derzeit 14 Mitarbeiter (darunter acht Frauen). Jüngster Zugang ist Julia Mezgolits, zuvor bei der Industriellenvereinigung und nun neben der Prüftätigkeit auch für Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Heuer soll noch ein Datenspezialist dazukommen. „Ich kann mich nicht beklagen“, sagt Wenk.

Mindestlohn prüfbar

Es sei eine „bewusste Entscheidung“ gewesen, als gebürtiger Oberösterreicher, der lange in Wien gearbeitet hat, ins Burgenland zu gehen. Wenk: „Ich habe hier so gut wie keine Berührungspunkte“, was im Übrigen auch für sein Verhältnis zu Parteien aller Art gelte. Apropos: Gab es schon Versuche politischer Einflussnahme vor oder nach kritischen Berichten? „Nicht einen Hauch davon“, so Wenk.