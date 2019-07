Landesrat Illedits: "Hunderte werden sich als pflegende Angehörige anstellen lassen"

KURIER: Mindestlohn, Bio-Wende und Pflegeplan will LH Hans Peter Doskozil bis zur Wahl Ende Jänner auf Schiene bringen. Pflege gehört in Ihr Ressort. Hält der Start am 1. Oktober?

Christian Illedits: Hundertprozentig. Einige Maßnahmen des Plans sind bereits umgesetzt, alle anderen in Umsetzung. Für das Anstellungsmodell ab 1. Oktober fehlt nur mehr der Beschluss des Sozialhilfegesetzes im September im Landtag. Die Gründung der Pflegeservice Burgenland GmbH als Tochter der landeseigenen Krages ist formal bereits erfolgt.

Geht sich auch der Pflegeservice-Geschäftsführer aus?

Die Ausschreibung läuft, danach kommt das Auswahlverfahren. Es kommt auch auf etwaige Kündigungsfristen an, die er oder sie im aktuellen Job hat. Interimistisch wurde der Krages-Chef bestellt.

Zentrales Element ist die Anstellung pflegender Angehöriger für Pflegebedürftige ab der Stufe 3 mit höchstens 1700 Euro netto monatlich auf Basis einer Vollzeitanstellung bei der Pflegeservice GmbH. Laut ÖVP gibt es von 600 potenziellen Anwärtern bisher nur 15 Interessenten?

Derzeit wäre jede Zahl Kaffeesudlesen. Die von einem Mitarbeiter meines Büros genannten 50 stammen aus den unverbindlichen, eigeninitiativen Anfragen bei Case-und-Care-Managern. Wir starten jetzt die Informationsoffensive, in den nächsten Wochen wissen wir mehr.

Mit wie vielen Interessenten rechnen Sie am 1. Oktober?

Die Zahl derer, die an diesem Tag den Dienstvertrag unterschreiben werden, wird vielleicht überschaubar sein. Nach und nach werden Hunderte das Modell annehmen, davon bin ich überzeugt.

In drei Jahren soll das Projekt evaluiert werden. Wann wird abgebrochen, sind 100 angestellte pflegende Angehörige eine Untergrenze?

Die Frage stellt sich nicht, es werden garantiert viel mehr sein.

Welche Ausbildung brauchen pflegende Angehörige?

Eine Grundausbildung im Ausmaß von 100 Stunden. Das entspricht einem Teil der Heimhilfe-Ausbildung ohne Prüfung. Die Kosten trägt das Land – auch für eine vollwertige Heimhilfe-Ausbildung.

Und was dürfen sie?

Grundsätzlich sind sie Betreuer, nicht Pfleger. Aber ein Angehöriger darf mehr als eine 24-Stunden-Betreuerin, die über eine Agentur vermittelt wird. Etwa Medikamente vorbereiten oder Blutdruck messen. Pflegerische Leistungen werden bei Bedarf zugekauft. Das ist bei der 24-Stunden-Betreuung auch so.

Was ist dann der Vorteil?

Meine pflegebedürftige Mutter hat einmal gesagt: „Da sind immer fremde Leute in meinem Haus“. Bei unserem Modell betreut ein vertrauter Mensch und der kann aus dem, was er bisher um Gottes Lohn geleistet hat, einen Job im Wohnort mit bis zu 1700 Euro netto Monatsgehalt (auf Basis einer Vollzeitanstellung) machen. Und vielleicht findet er Gefallen an der Tätigkeit, macht eine Ausbildung und bleibt im Sozialbereich.

Finanziert nicht der Pflegebedürftige durch Abzüge bei Pflegegeld und Pension einen Teil des Gehalts des Angehörigen?

Die Abzüge gibt es ja auch bei jedem anderen Pflegemodell. Bei der 24-Stunden-Pflege etwa müssen die Familien meist extra noch etwas drauflegen, bei unserem Modell bekommt ein Familienmitglied hingegen aus Landesmitteln ein Gehalt. Und die Angestellten erwerben Ansprüche für die Pension und sind sozialversicherungsrechtlich abgesichert

Was passiert mit den rund 40 Vermittlungsagenturen für 24-Stunden-Pflege, kommen auch sie unter Landeskontrolle?

Das sind allesamt private Agenturen. Es gibt Überlegungen für eine landeseigene Agentur, aber das hat nicht oberste Priorität.

Hohe Priorität hat die Finanzierung der Anstellung pflegender Angehöriger, für die das Land bei Vollausbau 13 Millionen Euro netto veranschlagt hat. Die ÖVP spricht vom Dreifachen, was stimmt?

Wir haben die 13 Millionen mehrmals durchgerechnet, das ist der Aufwand für 600 pflegende Angehörige.

Da sollen aber auch die Gemeinden mitzahlen, wie viel?

Bis Ende des Jahres werden der Landeshauptmann und ich Gespräche mit den Gemeindevertretern führen, das wissen sie schon. Jetzt haben wir im Sozialbereich einen Schlüssel von 50/50, sonst 60 Prozent Land und 40 Kommunen. Es soll ein Gesamtpaket inklusive Gratiskindergarten und 1700-Euro-Mindestlohn geben.

Der Mindestlohn gilt nicht nur bei Landesbetrieben, sondern auch im Gemeindedienst?

Natürlich.

Sie sind auch Gemeindereferent, stemmen die 171 Kommunen diese Mehrbelastung?

Da bin ich mir sicher. Es wird ein ausgewogenes System geben, bei dem man auch den Bund nicht vergessen darf. 2020 gibt es wieder Verhandlungen zum Finanzausgleich und der Pflegefonds muss aufgestockt werden. Und die Gemeinden werden wir eigens entlasten.

"Kein Pflegeheim muss zusperren"