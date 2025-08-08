Kunstinstallation erinnert an die 71 Toten von Parndorf

Am 26. August jährt sich die Flüchtlingstragödie von Parndorf zum zehnten Mal. In einer Pannenbucht auf der Ostautobahn A4 wurden damals 71 Leichen im Laderaum eines Kühltransporters gefunden.

Die Kunstinstallation „Memory Box 71“ von Michael Kos erinnert an die Menschen, die im Sommer 2015 im Nordburgenland ihr Leben verloren haben.

Das Kunstwerk hat anlässlich des 10. Jahrestages der Tragödie nun einen neuen, dauerhaften Standort auf der Friedensburg Schlaining gefunden. Die Installation stellt den Laderaum des Kühlwagens in Originalgröße dar und nennt die Vornamen aller 71 Verstorbenen – 59 Männer, acht Frauen und vier Kinder aus Syrien, Afghanistan, Irak und Iran.