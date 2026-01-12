Förderung mit Gutscheinen: 2,5 Millionen Euro für burgenländische Kunst
Zusammenfassung
- Das Projekt der burgenländischen Kulturgutscheine wird bis 2026 fortgesetzt, bisher flossen rund 2,5 Millionen Euro in regionale Kunst und Kultur.
- Die Gutscheine werden weiterhin mit 25 Prozent vom Land subventioniert und können bei etwa 100 Partnerbetrieben für Kunstobjekte und kulturelle Leistungen eingelöst werden.
- Die Initiative soll die Nachfrage nach regionaler Kunstproduktion steigern und die wirtschaftliche Situation lokaler Kunstschaffender verbessern.
Das Projekt der burgenländischen Kulturgutscheine geht in die nächste Runde. Wie Landeshauptmann und Kulturreferent Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Montag ankündigte, wird die Initiative auch 2026 fortgeführt. Seit dem Start im Jahr 2020 seien bereits rund 2,5 Millionen Euro in burgenländische Kunst und Kultur geflossen.
„Die Fortführung dieser Initiative ist wichtig, um einerseits die heimische Kunstszene gezielt zu fördern und andererseits den Zugang zu Kunst und Kultur für möglichst viele Menschen einfach und leistbar zu gestalten“, erläuterte Doskozil. Mehr als 2.500 Kundinnen und Kunden hätten seit Beginn der Initiative Kulturgutscheine gekauft, der Großteil davon für den Erwerb regionaler Kunstwerke.
100 Partnerbetriebe
Das Land subventioniert die Gutscheine weiterhin mit 25 Prozent. Eingelöst werden können sie bei burgenländischen Künstlerinnen, Künstlern und Kultureinrichtungen für Kunstobjekte oder kulturelle Leistungen. Rund 100 Partnerbetriebe und Kreative nehmen derzeit an der Aktion teil. Im Vorjahr wurden Kulturgutscheine im Wert von 300.000 Euro eingelöst.
Die burgenländischen Kulturgutscheine gelten als originelles Modell der Kulturförderung. Sie sollen nicht nur Kaufanreize schaffen, sondern auch die wirtschaftliche Situation lokaler Kunstschaffender verbessern.
Nachfrage ankurbeln
Durch die direkte Verbindung von Förderpolitik und Publikumskontakt soll das Projekt die Nachfrage nach regionaler Kunstproduktion ankurbeln. Seit vergangener Woche sind die Gutscheine wieder über den Online-Shop unter kulturgutschein@kultur-burgenland.at oder in den Kulturzentren Eisenstadt, Mattersburg und Oberschützen erhältlich.
Weitere Informationen und eine Liste der teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler finden sich auf burgenland.at/kulturgutscheine.
Kommentare