Förderung mit Gutscheinen: 2,5 Millionen Euro für burgenländische Kunst

Das Projekt der burgenländischen Kulturgutscheine geht in die nächste Runde. Wie Landeshauptmann und Kulturreferent Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Montag ankündigte, wird die Initiative auch 2026 fortgeführt. Seit dem Start im Jahr 2020 seien bereits rund 2,5 Millionen Euro in burgenländische Kunst und Kultur geflossen.

„Die Fortführung dieser Initiative ist wichtig, um einerseits die heimische Kunstszene gezielt zu fördern und andererseits den Zugang zu Kunst und Kultur für möglichst viele Menschen einfach und leistbar zu gestalten“, erläuterte Doskozil. Mehr als 2.500 Kundinnen und Kunden hätten seit Beginn der Initiative Kulturgutscheine gekauft, der Großteil davon für den Erwerb regionaler Kunstwerke.