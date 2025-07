Kopfverletzung auf Segelboot: Wasserrettung im Einsatz

Am Samstagnachmittag wurde die Österreichische Wasserrettung gegen 17.15 Uhr von der Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ) zu einem Notfall auf dem Neusiedler See alarmiert.

Eine Person auf einem Segelboot hatte sich eine Kopfverletzung zugezogen. „Die Patientin wurde auf das Einsatzboot Hans aufgenommen, erstversorgt und an Land gebracht“, heißt es in der Aussendung. Dort übergaben die Einsatzkräfte die Frau an den Rettungsdienst des Roten Kreuzes.