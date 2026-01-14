Premiere: Erste beidseitige Kreuzbandoperation in Klinik Güssing

Manuela Hostniker hatte Anfang des Jahres einen schweren Skiunfall. Die Diagnose: Riss des vorderen Kreuzbandes am rechten Kniegelenk einhergehend mit einem Meniskusriss , sowie ein Riss des vorderen Kreuzbandes am linken Kniegelenk, kombiniert mit einer Seitenbandrissbildung.

„Diese Kombination beidseitiger Knieverletzungen ist extrem selten und tritt statistisch in Österreich lediglich rund 30 Mal im Jahr auf“, betont Oberarzt Otmar Leithgöb, Facharzt für Unfallchirurgie und Sporttraumatologie sowie Facharzt für Orthopädie und Traumatologie in der Klinik Güssing.

Üblicherweise werden solche Verletzungen "knieweise" und nicht gleichzeitig operiert. Die Rehabilitationszeit pro Kniegelenk dauert laut Leithgröb mindestens neun Monate . Wäre gestaffelt operiert worden, hatte man das zweite Knie erst im Herbst in Angriff nehmen können.

Optmistisch und Motiviert

Hostniker zeigte sich nach dem Eingriff optimistisch und motiviert: „Es ist mein Ziel, beim Skiopening 2026 in Schladming, genau ein Jahr nach meiner Verletzung, wieder aktiv die Pisten bewältigen zu können."

Auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil sieht positiv in die Zukunft: „Diese Premiere in Güssing ist mehr als ein medizinischer Erfolg. Sie zeigt, dass unsere Gesundheitsoffensive wirkt und wir das Angebot Schritt für Schritt in allen Landesteilen ausbauen.“