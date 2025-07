Kindergartenneubau: Opposition zieht geschlossen aus Gemeinderat aus

Wichtig ist der ÖVP zu betonen, dass sie sich nicht gegen eine Erweiterung von Kindergarten und -krippe ausspricht, sondern nur gegen den geplanten Neubau und die dadurch entstehende zusätzliche Bodenversiegelung. „Außerdem gibt ja schon zwei Gebäude – je eines in Horitschon und Unterpetersdorf –, die man kostengünstiger und problemlos erweitern könnte.“

"Habe all die Probleme von einem ÖVP-Bürgermeister geerbt"

Ganz anders sieht die Sache SPÖ-Bürgermeister Gerhard Petschowitsch: „Die ÖVP-Leute sind nur am Stänkern, das sind Demokratieverweigerer. Die tun so, als ob ich der Böse wäre, obwohl ich von meinem Vorgänger, einem ÖVP-Bürgermeister, all die Probleme geerbt habe.“ Fakt sei, dass die beiden ins Spiel gebrachten Gebäude viel zu klein und zu alt seien. Daher komme ein Ausbau nicht in Frage.

„Und ja, ich musste einen Teil des Naherholungsgebietes umwidmen, weil es im Ort keine andere Möglichkeit für einen Kindergartenneubau gibt. Auch daran ist mein ÖVP-Vorgänger schuld, weil er ein passendes Grundstück verkauft hat.“