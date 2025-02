Jugendliche Schläger im Nordburgenland ausgeforscht

Nach mehreren Gewaltdelikten in Mattersburg hat die Polizei vier Burschen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren ausgeforscht.

Der mutmaßliche Haupttäter wurde am Donnerstag festgenommen und in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert. Der 17-Jährige wurde bereits dreimal wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten verurteilt, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag.