Jugendliche auf Bahnhof im Nordburgenland ausgeraubt

Eine Gruppe von vier Schülerinnen und Schülern im Alter von 14 und 15 Jahren ist am Mittwochnachmittag am Bahnhof Bad (Bezirk Neusiedl am See) ausgeraubt worden. Sie wurden offenbar von vier Jugendlichen aus Wien im gleichen Alter mit Messern bedroht. Gefordert wurden Bargeld sowie die Gürtel der Opfer. Sie konnten wenig später festgenommen werden.