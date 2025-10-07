Brand in Werkstätte: Gasflasche wurde rechtzeitig geborgen
In Jennersdorf ist Dienstagfrüh eine Werkstatt in Vollbrand geraten. Die Feuerwehr konnte eine Gasflasche rechtzeitig bergen. Niemand wurde verletzt.
Zusammenfassung
- In Jennersdorf brannte in der Nacht auf Dienstag eine Werkstatt vollständig ab.
- Eine Gasflasche musste von der Feuerwehr aus dem Gebäude geborgen werden.
- Niemand wurde verletzt, die Brandursache ist noch unklar.
In Jennersdorf ist am frühen Dienstagmorgen eine Werkstatt vollständig in Brand geraten. Der Sohn des Hausbesitzers wurde laut Bezirksfeuerwehrkommando Jennersdorf kurz nach 4 Uhr durch einen lauten Knall geweckt und entdeckte das Feuer.
Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Einsatzkräfte mussten zunächst eine Gasflasche bergen, um eine Explosion zu verhindern. Gegen 5.30 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden.
Verletzt wurde niemand, die Ursache des Feuers ist laut Feuerwehr noch nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Brandentstehung laufen.
