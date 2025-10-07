Brand in Werkstätte: Gasflasche wurde rechtzeitig geborgen

In Jennersdorf ist am frühen Dienstagmorgen eine Werkstatt vollständig in Brand geraten . Der Sohn des Hausbesitzers wurde laut Bezirksfeuerwehrkommando Jennersdorf kurz nach 4 Uhr durch einen lauten Knall geweckt und entdeckte das Feuer.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Einsatzkräfte mussten zunächst eine Gasflasche bergen, um eine Explosion zu verhindern. Gegen 5.30 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden.

Verletzt wurde niemand, die Ursache des Feuers ist laut Feuerwehr noch nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Brandentstehung laufen.