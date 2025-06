Internationaler Motorrad-Nachwuchs misst sich in Rechnitz

Am Wochenende vom 14. bis 15. Juni gastiert die FIM MiniGP™ Austria Series mit Runde 2 in der Speedarena Rechnitz . Das ist hochklassiger Motorsport im Kleinformat – mit präzisem Fahrkönnen, packenden Überholmanövern und internationalen Talenten, die sich bereits für höhere Klassen empfehlen.

Am Samstag stehen Trainings und Qualifyings in den drei Klassen 110cc, 160cc und 190cc auf dem Programm, am Sonntag folgen sechs Rennläufe.

Bereits beim Saisonauftakt am Red Bull Ring begeisterten Fahrer wie der Türke Berkay Sariay (Doppelsieg 160cc) oder der Ukrainer Yevsevii Kovalov (Doppelsieg 190cc) mit beeindruckender Leistung. „Was die jungen Talente leisten, ist immer wieder beeindruckend“, betont Rene Binna von BG Sportpromotion.