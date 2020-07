Im Garten Eden der alten Obstsorten

Die Gemeinde Stoob im Mittelburgenland hat sich aus vielen Gründen einen Namen gemacht, der über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt ist. Die Keramikbetriebe, Ofensetzer und Fliesenleger sind ebenso ein Begriff wie die österreichweit einzige Landesfachschule für Keramik und Ofenbau. Von hoher kultureller Bedeutung ist die Bergkirche – eines der ältesten Gotteshäuser des Burgenlandes mit romanischen Fresken aus dem frühen 13. Jahrhundert. Eine rare Idylle finden Besucher wiederum am „Noplerberg“ – auch als „Biri“ bekannt. Es bietet eine burgenlandweit einzigartig hohe Dichte an zusammenhängenden Streuobstwiesen und gemähten Wiesenflächen, die teilweise unter Landschaftsschutz stehen (siehe auch Zusatzbericht).

Wer Liebhaber alter Obstsorten ist, der wird bei der Suche nach Früchten wie „Honigbirnen“, „Mirabellen“ oder „Zwiebel-Äpfel“ fündig. Manche der Obstbäume sind zwischen 150 und 200 Jahre alt. Das rund 110 Hektar große Biri wird auch als „Garten Eden“ bezeichnet.

Ziel der Gemeinde ist es, dass die Bevölkerung das Obst aus dem Biri verwertet, sagt Klaus Wukovits. Er ist einer der Organisatoren des „Biri-Teams“, das unter anderem Obstsammel-Aktionen organisiert. Die Bewohner werden angehalten, die Früchte aus ihrem „Obstgarten“ zu sammeln. Das Pressen der Früchte wird einheitlich in einem Betrieb in Niederösterreich organisiert, die Erzeugnisse bekommen die Abgeber zurück.

„So, wie es derzeit ausschaut, dürfte es heuer in Stoob eine gute Ernte geben“, sagt Wukovits. Voraussichtlich Ende September wird der Biri-Presstag stattfinden. Am Stoober Bauernmarkt, der am 17. Oktober über die Bühne gehen soll, wird der Saft ausgegeben und verkauft.