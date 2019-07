Illegale Parteienfinanzierung? Vorwürfe gegen blauen Sozialverein

„Mit Steuergeldern wird ein angeblich einfacher privater Sozialverein unterstützt", echauffiert sich die Grün-Politikerin. Unter anderem seien nach der Vereinsgründung für die Ausstattung "fünf Partytische, fünf Tische, 500 Glühweinbecher und 50 Stück Jacken“ finanziert worden, zudem rund 1.400 Weihnachtsbäume und 50 Plakate für eine Benefizveranstaltung. Die bislang insgesamt ausbezahlten 30.500 Euro scheinen Petrik recht üppig: „Andere Vereine haben dieses Geld in zehn Jahren.“

Und: „Wir wissen auch alle, dass auf den Benefizveranstaltungen dieses Vereins ' Burgenländer in Not' FPÖ-Wahlwerber auftreten, um Wahlwerbung zu machen. Vor der Europawahl gab es das“, sagte Petrik in Anspielung auf eine Benefizveranstaltung im Bezirk Neusiedl am See - damals hätte Strache höchstselbst kommen sollen, die Veröffentlichung des Ibiza-Videos kam aber dazwischen. „Hier wird ein Verein ausgestattet, der Veranstaltungen macht, auf denen die FPÖ ihre Wahlkampfauftritte und ihre Parteiauftritte hat", ortet Petrik eine ungute Verquickung. "Das ist höchst problematisch und das wird auch vom Rechnungshof zu prüfen sein“.

Blauer Konter

Für Tschürtz ist die Kritik der Grünen ein "unverschämter, grenzenloser Unsinn", sagte er am Donnerstag. Jeder Cent des Vereins, der als FPÖ-Vorfeldorganisation geführt wird, komme hilfsbedürftigen Burgenländern zu Gute, die Mitglieder würden alle ehrenamtlich arbeiten. "So viel Transparenz würde ich mir von Grünen und ÖVP auch wünschen", so der Freiheitliche. Lebensmittelgutscheine zu je 100 oder 200 Euro im Gesamtwert von 13.000 Euro seien bisher an 71 arme Burgenländer gegangen, denn "Hunger tut weh". Er sei "stolz" auf den Verein, betonte Tschürtz.

Parteienfinanzierung durch den Verein habe es auch keine gegeben, "umgekehrt hat die FPÖ den Verein unterstützt", ereiferte sich Tschürtz, der auch den Vorwurf zurückwies, die Benefizveranstaltungen dienten auch der Wahlwerbung für die Blauen - tatsächlich waren auch schon rote Spitzenpolitiker zugegen.

Tschürtz will auch rechtliche Schritte gegen Petrik prüfen lassen, denn vor allem der Vorwurf illegaler Parteienfinanzierung sei "endlos schamlos", so der Chef der pannonischen Blauen.

Offen ist auch noch die Beantwortung der diesbezüglichen Fragen der ÖVP, dafür hat Tschürtz noch eine Woche Zeit. Schon im Vorfeld hatte er „glasklare“ Antworten zugesagt und versichert, dass „kein einziger Euro missbräuchlich verwendet wurde“.