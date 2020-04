Höhere Hürden für FPÖ-Mitgliedschaft

Dankbar ist die Aufgabe, die Norbert Hofer am 7. März zusätzlich zur Obmannschaft in der Bundes-FPÖ übernommen hat, bisher nicht. Seit der Pinkafelder vor knapp sieben Wochen zum Parteichef der burgenländischen Blauen gewählt wurde, muss er sich vordringlich mit Parteiausschlüssen beschäftigen.

Zuerst der Wechsel des Oberpullendorfer Bezirkschefs Herbert Adelmann und 13 weiterer Mitglieder der Bezirkspartei zur Allianz für Österreich rund um Ex-FPÖ-Bundeschef Heinz-Christian Strache. Und jetzt der De-facto-Ausschluss zweier FPÖ-Mitglieder, die sich auf Facebook „Eiernockerl mit grünem Salat“ schmecken ließen – angeblich das Leibgericht Adolf Hitlers. Beide, ein Ersatzgemeinderat und ein (früherer) Personalvertreter bei der Polizei, hätten mittlerweile ihre Austrittserklärungen an die Landesgeschäftsstelle der FPÖ Burgenland geschickt, bestätigte Hofer am Donnerstag in Eisenstadt.

Auf KURIER-Nachfrage, wann die von der Landes-FPÖ vor Jahren angekündigte sorgfältigere Auswahl von Kandidaten komme, kündigte Hofer einen neuen Anlauf an: Es solle „schwieriger werden“, die FPÖ-Mitgliedschaft zu bekommen. Details sollen folgen.

Gemeinsam mit seinem einzigen Stellvertreter, Ex-Wirtschaftslandesrat Alexander Petschnig, wollte Hofer am Donnerstag eigentlich über die großen Corona-Themen sprechen: „Arbeitslosigkeit und Wirtschaftskrise – Hintergründe und Lösungsvorschläge“. Man sollte „sofort alle Geschäfte öffnen“, forderte Hofer die Rückkehr „zum Regelbetrieb“, die Bundesregierung müsse ihr Programm an die neuen Gegebenheiten anpassen und der Kanzler solle die Regierung umbilden, sie sei in der jetzigen Krise personell nicht optimal aufgestellt.