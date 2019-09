Hochsaison bei Pilzen: Wo die Schwammerl sprießen

Übrigens: Wer „Pilze des Günser Gebirges“ unter die Lupe nehmen möchte, hat dazu bei einer Pilzkartierungs-Exkursion am 19. Oktober Gelegenheit (Treffpunkt: Gasthof Glavanics, 7464 Markt Neuhodis). Vier Experten, u. a. vom Joanneum Graz, werden mit den Besuchern Pilze sammeln.

Die steirisch-burgenländische Pilzexkursion führt die Besucher in die laub-dominierten, bereits pannonisch beeinflussten Mischwälder (Eichen, Hainbuchen, Edelkastanien) am Südhang des Günser Gebirges in den Raum Markt Neuhodis.

In diesem Gebiet können Pilz-arten gefunden werden, die in der Steiermark nicht sehr häufig vorkommen. Im Naturpark Geschriebenstein gibt es außerdem einen vier Kilometer langen Pilz-Lehrpfad. Die Fundergebnisse werden besprochen (Anmeldung: naturkunde@museum-joanneum.at).Die Teilnahme ist kostenlos.