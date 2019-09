Heißes Wasser als Rutsche für den Tourismus

In den kommenden vier Jahren sollen weitere 27 Millionen Euro in das Resort fließen. Einen Focus wolle man auf Virtual Reality legen. Für kommendes Jahr etwa ist ein 5D-Wasserkino geplant. „Es soll das modernste in Europa werden“, sagt Cerutti.

425.000 Besucher kommen pro Jahr in das Resort, zu dem auch das Hotel Sonnenpark zählt. „Heuer hatten wir bis August schon um 17.000 Besucher mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.“ Eine Privatisierung der Therme sei aus „wirtschaftlichen Überlegungen“ derzeit kein Thema, erklärt Petschnig am Donnerstag.