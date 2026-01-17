Heiligenbrunn: Noch ein Anlauf Richtung Weltkulturerbe

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Weiße Häuser, Strohdächer und jahrhundertealte Weinpressen. Ein Ort, an dem die Zeit stehen geblieben scheint – und der trotzdem noch genutzt wird: das Kellerviertel Heiligenbrunn. Mit mehr als 100 historischen Kellern zählt es zu den ältesten und geschlossensten Kellergassen Europas. Was für viele Besucher wie ein Freiluftmuseum wirkt, ist hier noch immer Teil des Ortsbilds.

Damit das so bleibt, nimmt der Kellerverein der Gemeinde Heiligenbrunn einen neuen Anlauf in Richtung UNESCO. Schon 2013 gab es einen Versuch, das Kellerviertel den Weltkulturerbe-Status zu verschaffen – damals ohne Erfolg. Im Februar soll das Thema erneut besprochen werden. „Bei der Vereinssitzung erstellen wir einen konkreten Plan“, so Johannes Krammer, Klubobmann. „Dieses Mal besser vorbereitet und mit klarer Struktur.“ Parallel dazu denkt der Verein auch über einen anderen Weg nach. Der Uhudler und die mit ihm verbundene Weinbautradition sollen als immaterielles Kulturerbe eingereicht werden. Im Fokus stehen dabei nicht die Keller selbst, sondern das überlieferte Wissen rund um Anbau und Verarbeitung. Dieser Schritt wäre auch unabhängig von einer UNESCO-Anerkennung umsetzbar.