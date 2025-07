"Dieses Projekt bedeutet mir die Welt. Ich bin unglaublich stolz auf jede Seele, die ihre Liebe, Zeit und Hingabe in eine kleine Idee gesteckt hat, die einst in meinem Kopf geboren wurde", schreibt sie auf Instagram .

Lisa Nevara ist 21 Jahre alt, kommt aus dem Burgenland und hat, in ihren eigenen Worten, einen "Meilenstein" in der Heels-Dance-Szene gesetzt.

Heels Dance, oder auch High Heels Dance, ist ein Tanzstil, der sich durch das Tanzen auf hohen Absätzen auszeichnet. Es werden verschiedene Tanzstile wie Jazz, Hip-Hop und Burlesque (sinnlicher, glamouröser Showtanz mit erotischen Elementen) kombiniert.

Projekt RAKATA

Gemeinsam mit 50 Tänzerinnen hat Nevara das Projekt RAKATA realisiert. "Nach sechs Monaten intensiver Vorbereitung haben wir Geschichte geschrieben", so Nevara. Das Musikvideo, das im Zuge des Projekts entstand, haben sie in Wien in der Marx Halle gedreht.