Vier Wochen voller Tanz, Energie und Inspiration

Das ImPulsTanz – Vienna International Dance Festival bringt zum 42. Mal die Welt des zeitgenössischen Tanzes in die Hauptstadt. Ein ganzer Monat, in dem sich alles um Bewegung dreht: mit spannenden Tanzstücken und Performances in den schönsten Spielstätten Wiens – darunter 7 Welturaufführungen, 31 österreichische Erstaufführungen und 15 Arbeiten aus Österreich. Gleichzeitig lädt das Festival auch dazu ein, selbst aktiv zu werden: bei über 250 Tanz- und Bewegungsworkshops, bei den kostenlosen Outdoor-Klassen Public Moves, in der stimmungsvollen Festival Lounge im Burgtheater Vestibül oder bei den zwei großen ImPulsTanz – Party Nights am 18. & 19. Juli im Rathaus Arkadenhof.

Programmhighlights

Los geht es mit einem ganz besonderen Highlight: Open-Air und bei freiem Eintritt feiert der senegalesisch-französische Choreograf Amala Dianor sein Wien-Debüt bei der großen Festivaleröffnung am 11. Juli ab 21:00 im Museumsquartier.

In LEVEL UP verschmelzen elf TänzerInnen Street Dance, Akrobatik und spektakuläre Moves.

Im Burgtheater stehen zwei Pionierinnen des Tanzes im Rampenlicht: Mit Café Müller (10.–13. Juli, 19:30 & 21:00) und Nelken (17.–20. Juli, 19:30) kehren zwei Meisterwerke von Pina Bausch in einer Neueinstudierung unter der Leitung von Boris Charmatz auf die Bühne zurück.