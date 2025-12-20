Hannersdorf

Tödlicher Verkehrsunfall im Südburgenland

Blaulicht und der Schriftzug "NOTARZT" sind auf einem Einsatzfahrzeug zu sehen.
Ein 43-Jähriger kam in der Nacht bei Hannersdorf mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und starb noch am Unfallort.
20.12.25, 11:51

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein 43-jähriger Mann ist am Samstag in den frühen Morgenstunden bei einem Verkehrsunfall im Südburgenland tödlich verunglückt. Der Unfall ereignete sich auf der Landesstraße zwischen Hannersdorf und Welgersdorf im Bezirk Oberwart, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland mit.

Neustart für Avita: Bad Tatzmannsdorf und die Region atmen auf

Der Lenker war aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät – er verstarb noch an der Unfallstelle. Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr standen in den frühen Morgenstunden im Einsatz. Die Unfallursache wird derzeit ermittelt.

Mehr zum Thema

Oberwart
kurier.at, PEKO  | 

Kommentare