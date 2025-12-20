Tödlicher Verkehrsunfall im Südburgenland

Ein 43-jähriger Mann ist am Samstag in den frühen Morgenstunden bei einem Verkehrsunfall im Südburgenland tödlich verunglückt. Der Unfall ereignete sich auf der Landesstraße zwischen Hannersdorf und Welgersdorf im Bezirk Oberwart , teilte die Landespolizeidirektion Burgenland mit.

Der Lenker war aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät – er verstarb noch an der Unfallstelle. Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr standen in den frühen Morgenstunden im Einsatz. Die Unfallursache wird derzeit ermittelt.