Halloween-Grusel am Neusiedlersee

Das Strandbad Podersdorf zeigt sich dieser Tage von seiner schaurig-schönen Seite. Statt Sonnenliegen dominieren jetzt Nebelschwaden und flackerndes Licht das Gelände. Rund 50 Mitarbeiter haben das Areal mit 3000 Metern Kabel auf über fünf Hektar in einen Halloweenpark verwandelt – ein Gruselparadies für alle kleinen Monster. Im Mondlicht zeigt der Neusiedlersee seine mystische Seite. Einer der Höhepunkte ist eine spektakuläre Feuershow. Mit den Halloween Gruseltagen verlängert man am Neusiedlersee die Saison – die Veranstalter rechnen mit rund 10.000 Besuchern in zwei Wochen.