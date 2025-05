Gunners gegen Dragonz: Burgenland-Derby um Basketball-Meisterschaft

Die Dragonz spielen erst ihre dritte Saison in der obersten Spielklasse. Bis vor wenigen Monaten gelangen ihnen insgesamt erst zehn Siege, in der laufenden Spielzeit trumpfen die Eisenstädter aber groß auf, und im Duell mit Gmunden hatten sie in ihrer 100. BSL-Partie in der Schlussphase auch die besseren Nerven.