Großtrappen im Nordburgenland gerettet

Die Großtrappe, der größte flugfähige Vogel Europas war im Burgenland schon so gut wie ausgestorben. Durch die ertragsorientierte Landwirtschaft wurde den Vögeln der Lebensraum genommen. Aber es war genau ein Landwirt, der erkannte, dass man trotz Ackerbau, mit den Vögeln eine Symbiose bilden kann. In Pama, direkt an der slowakischen Grenze, wurde schon vor 30 Jahren eine Interessensgemeinschaft gegründet, um die Großtrappe zu schützen. Dank einer Vision und intensiven Schutzmaßnahmen, wie zum Beispiel die Verlegung von Hochleitungen in den Boden, hat sich die Großtrappen-Population im Nordburgenland erholt und ist zu Vorzeigeprojekt in Sachen Tierschutz geworden.