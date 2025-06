Großes Theater auf Burgenlands kleinen Bühnen

Drei Ensembles in Neuberg, Eberau und Parndorf eröffnen mit Klassikern und Komödien die Bühne für einen Theatersommer fern der großen Häuser, aber nah am Publikum.

In Neuberg wird gleich doppelt gefeiert: Die dortige Theatergruppe begeht heuer ihr 30-jähriges Bestandsjubiläum – und bringt dazu Carlo Goldonis Komödienklassiker „Der Diener zweier Herren“ auf die Bühne. Die Version, die ab 14. Juni vor dem Feuerwehrhaus Premiere feiert, wurde nicht nur auf die Bedürfnisse des mobilen Freiluftspielorts zugeschnitten, sondern auch sprachlich adaptiert: Burgenländisch-kroatische Passagen und zweisprachige Dialoge machen die Inszenierung zur Hommage an die regionale Vielfalt.

Zeitgleich beginnt auch in Eberau der Reigen. Im Kutscherhof des Wasserschlosses inszeniert die Theatergruppe „Theater Grenzenlos“ unter der Leitung von Ida „Susi“ Gludovatz den Schwank „Der müde Theodor“. Die Vorlage stammt von M. Neal und M. Ferner, in der Neubearbeitung von Michael Gresch entfaltet sich ein Verwirrspiel rund um einen pensionierten Vater, eine Konzertbrosche und einen geheimen Kellnerjob.

Die Proben laufen bereits auf Hochtouren, das Ensemble ist mit bekannten Namen aus dem Ort und der Umgebung besetzt – darunter Reinhard Indrak, Wolfgang Gruber, Monika Holzinger und viele mehr. Premiere ist am Freitag, 13. Juni, weitere Termine sind am 14., 15., 20. und 21. Juni jeweils abends sowie am 12. Juni um 18:30 Uhr. Gespielt wird im romantischen Garten des Schlosses – bei Schlechtwetter gibt es Alternativen.

Im Zentrum steht hier wie so oft der Alltag mit all seinen kleinen und großen Missverständnissen – verpackt in pointierte Dialoge und köstliche Szenen, die das Publikum zwischen Rosenbüschen und Burgmauern zum Lachen bringen sollen. Die Schlosskulisse macht dabei einiges her – und verleiht der Handlung zusätzliche Tiefe.