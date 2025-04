Gewaltschutz als Auftrag und "gesamtgesellschaftliche Aufgabe"

„Gewalt darf in unserer Gesellschaft keinen Platz haben – weder hinter verschlossenen Türen, noch sonst irgendwo. Das ist kein Randthema, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.“

Die Formen von Gewalt, mit denen die Betroffenen konfrontiert sind, reichen von akuten Übergriffen über Drohungen bis hin zu Stalking und psychischem Druck. Auch persönliche Krisen, ausgelöst durch wiederholte Gewalt oder belastende Lebenssituationen, gehören zum Spektrum. Rund 80 Prozent der jährlich über 700 betreuten Personen sind Frauen. „Laut Statistik erlebt rund ein Viertel der Frauen Gewalt in unterschiedlichen Formen und Intensität“, so Winkler. Für sie sei klar: „Gewalt darf in unserer Gesellschaft keinen Platz haben – weder hinter verschlossenen Türen, noch sonst irgendwo.“

Ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit im Zentrum ist neben individueller Hilfe auch die Prävention und Zusammenarbeit mit Behörden. Diese Verankerung im System sei essenziell, um Schutz effektiv zu gewährleisten, so die Einschätzung der Verantwortlichen rund um Geschäftsführerin Karin Gölly. Im Mittelpunkt steht immer eines: die Erhöhung von Schutz und Sicherheit – für alle Betroffenen.