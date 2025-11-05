Zwei Bürgermeister als Favoriten für Gemeindebund-Spitze

Der Burgenländische Gemeindebund steht vor einem Führungswechsel: Nach dem Rückzug des langjährigen Obmanns Leo Radakovits wird eine Nachfolge gesucht. Nach Informationen der APA gelten Markus Ulram , Bürgermeister von Halbturn , und Johannes Mezgolits , Ortschef von Donnerskirchen , als mögliche Kandidaten.

Bei einer Arbeitssitzung des Gemeindebundes am Mittwoch in Eisenstadt standen offiziell die angespannte Finanzlage der Gemeinden sowie die Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen 2027 im Mittelpunkt. Das teilte ÖVP-Landesparteiobmann Christoph Zarits im Anschluss mit.

Nachfolgefrage wurde intern diskutiert

Die Nachfolgefrage von Radakovits war nicht Teil der Tagesordnung, dürfte aber intern diskutiert worden sein. Ulram, früherer Klubobmann im Landtag, wollte seine Ambitionen auf APA-Anfrage nicht bestätigen. Er verwies auf die Inhalte der Sitzung und auf die zuständigen Gremien, die sich mit der Personalfrage befassen werden.