Freiheitlicher Martini: Kosten des Gerichtsverfahrens wurden geteilt

„In Gottes Namen“, seufzte Anwalt Günther Billes: Sein Mandant Géza Molnár sei bereit, die Privatanklage wegen übler Nachrede gegen Andreas Kuchelbacher zurückzuziehen, wenn dieser seine Vorwürfe gegen Molnár unterlasse. Richter Markus Grems schien zufrieden und entließ die Parteien.

Der erste Akt im mehrteiligen Prozess zwischen Blauen und Ex-Blauen dauerte am Landesfeiertag keine 30 Minuten. Übrigens: Ganz in der Tradition des Heiligen Martin wurden die Kosten des Verfahrens zwischen FPÖ-Klubobmann Molnár und dem früheren Freiheitlichen Kuchelbacher geteilt, am Ende gab es sogar ein Handshake der früheren Parteifreunde.