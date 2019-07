FPÖ fürchtet Klimaflüchtlinge: "Klimawandel ist nicht zu stoppen"

Zurück zur „anrollenden Flüchtlingswelle“: Die FPÖ warnte vor einer Ausweitung der Asylgründe auf Klimawandel. Asyl sei individueller Schutz auf Zeit, sagte Molnár, „wirtschaftliche Not, Klimawandel oder Krieg“ seien keine Asylgründe. „Den Klimawandel hat es immer gegeben, der ist nicht zu stoppen, es hat auch schon die Eiszeit gegeben“, so Tschürtz. Es solle alles für die Rettung der übers Mittelmeer kommenden Flüchtlinge getan werden, aber die Menschen müssten dann sofort in ihre Heimatländer zurückgebracht werden, wo sie einen Asylantrag stellen könnten – etwa in der österreichischen Botschaft vor Ort. Bei positivem Bescheid hätten sie ein Recht, nach Europa zu kommen.

Was die „Zuspitzung“ im Burgenland betrifft, relativierte Tschürtz: „Wir sind bei Polizei und Bundesheer sehr gut aufgestellt und in der glücklichen Lage, uns sicher fühlen zu können“.