Feuerwehren übten das „Abtauchen“ für den Ernstfall

Da dies nicht der erste Einsatz für den Tauchdienst in Andau war – bereits 2018 war es zu einem ähnlichen Badeunfall gekommen –, wählte man das Gewässer im Seewinkel für eine Übung aus, die am vergangenen Wochenende über die Bühne gegangen ist.

Hindernislauf mit Zillen

Auch im Landessüden gab es am Samstag eine Übung am Wasser. Genauer gesagt, handelte es sich um die Bezirksschulung „Grundlagen Zillenfahren“, die am Badesee in Burg (Bezirk Oberwart) abgehalten wurde.