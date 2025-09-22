Feuerwehren üben gemeinsam für Waldbrand-Einsätze

Einsätze bei Waldbränden stellen die Feuerwehren im Burgenland wie auch in den Nachbarregionen Ungarns regelmäßig vor große Herausforderungen. Besonders heikel sind Brände im Grenzgebiet, die leicht auf Wälder im jeweils anderen Land übergreifen können.

Vorbeugung ist wichtig

Unter dem Titel „Grenzüberschreitender Waldbrandschutz im Soproner Gebirge“ fand am Freitag im Naturerlebniszentrum in Sopron eine Tagung statt, die sich genau diesem Thema widmete. Vertreter der Feuerwehren sowie die Bürgermeister von Harka (Ungarn) und Neckenmarkt (Bezirk Oberpullendorf) nahmen daran teil.