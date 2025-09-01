Einsatzkräfte befreien gestürzte Frau aus Wohnhaus
Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr St. Margarethen zu einer Türöffnung alarmiert. Eine Frau war gestürzt und konnte die Eingangstür nicht mehr öffnen.
Zusammenfassung
- In St. Margarethen wurde die Feuerwehr am Sonntag zu einer Türöffnung alarmiert.
- Eine Frau war in ihrem Haus gestürzt und konnte die Tür nicht mehr öffnen.
- Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz arbeiteten eng zusammen, die Frau wurde ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht.
Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr St. Margarethen um 18.16 Uhr zu einer Türöffnung alarmiert. Grund war ein Sturz: Eine Frau war in ihrem Wohnhaus zu Boden gegangen und konnte die Eingangstür nicht mehr selbstständig öffnen.
Die Einsatzkräfte verschafften sich über ein gekipptes Fenster Zutritt. So wurde es dem Roten Kreuz und der Polizei St. Margarethen ermöglicht, die Wohnung zu betreten. Die verletzte Person wurde vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht.
Im Einsatz standen 18 Feuerwehrmitglieder mit drei Fahrzeugen (LFBA-1000, TLFA-4000, KDOF).
