Einsatzkräfte befreien gestürzte Frau aus Wohnhaus

Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr St. Margarethen um 18.16 Uhr zu einer Türöffnung alarmiert. Grund war ein Sturz: Eine Frau war in ihrem Wohnhaus zu Boden gegangen und konnte die Eingangstür nicht mehr selbstständig öffnen.

Die Einsatzkräfte verschafften sich über ein gekipptes Fenster Zutritt. So wurde es dem Roten Kreuz und der Polizei St. Margarethen ermöglicht, die Wohnung zu betreten. Die verletzte Person wurde vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht.