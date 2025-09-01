Großeinsatz nach Brückenkollision auf der Burgenlandstraße

Am Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr Oberpullendorf zu einem Verkehrsunfall auf der Burgenlandstraße gerufen. Alarmiert wurde um 16.12 Uhr.

Ein Pkw kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, touchierte eine Straßenbrücke und landete im Straßengraben. Dabei kam es zu einem Flüssigkeitsaustritt. Die Feuerwehr band die ausgetretenen Substanzen mit speziellem Bindemittel.