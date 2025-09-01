Großeinsatz nach Brückenkollision auf der Burgenlandstraße
In Oberpullendorf kam es am Sonntag zu einem Verkehrsunfall: Ein Pkw kollidierte mit einer Brücke und landete im Straßengraben. Feuerwehr, Polizei und Straßenmeisterei standen im Einsatz.
Am Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr Oberpullendorf zu einem Verkehrsunfall auf der Burgenlandstraße gerufen. Alarmiert wurde um 16.12 Uhr.
Ein Pkw kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, touchierte eine Straßenbrücke und landete im Straßengraben. Dabei kam es zu einem Flüssigkeitsaustritt. Die Feuerwehr band die ausgetretenen Substanzen mit speziellem Bindemittel.
Die Polizei übernahm die Verkehrsregelung, leitete den Verkehr um und führte die Ermittlungen durch. Auch die Straßenmeisterei war vor Ort: Sie sicherte die beschädigte Brücke und führte eine provisorische Reparatur durch.
Die Zusammenarbeit aller eingesetzten Kräfte verlief laut Feuerwehr reibungslos.
