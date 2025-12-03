Einsatz auf der A4: Pferd blieb in Anhänger stecken

Bei einem technischen Einsatz auf der A4 Richtung Wien wurde die Feuerwehr Mönchhof am Mittwoch gegen 13.45 Uhr alarmiert. Grund war ein Verkehrsunfall mit einem Pferdetransporter .

Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte ein Pferd in seinem Anhänger und blieb mit den Beinen in der Seitenwand stecken. Eine Veterinärmedizinerin untersuchte das Tier zunächst vor Ort, bevor die Feuerwehr die Beine des Pferdes aus der Anhängerwand befreite.

Nach rund zwei Stunden konnte der Einsatz beendet und die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr wiederhergestellt werden.